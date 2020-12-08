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Paris Büyük Camisi, ibadete açıldı
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Paris Büyük Camisi’ne gelen Müslümanlar namazlarını kıldı, dualarını etti.
- DHA
- 08.12.2020 - 07:54
- Güncelleme : 08.12.2020 - 09:05
Son dönemde İslam karşıtlığı ile dikkat çeken Fransa’da başkent Paris’te bulunan Paris Büyük Camisi, kamusal ibadet alanlarında koronavirüse bağlı yeni alınan kararların ardından tekrar ibadete açıldı.
Bir aydır koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan camiye gelenler, görüntülere yansıdı.
MÜSLÜMANLAR CAMİYE AKIN ETTİ
Mutlu oldukları gözlenen Müslümanlar; belirlenen kurallara riayet ederek, namazını kıldı, dualarını etti.
Caminin neredeyse tamamı dolarken, vaka artışı yaşanmadığı takdirde tekrardan ibadete kapatılmayacağı belirtildi.
Paris Büyük Camisi, tekrar ibadete açıldı İZLE