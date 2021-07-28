Paris Hilton'dan hamilelik açıklaması

Yazar nişanlısı Carter Reum'dan hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Paris Hilton, "Evlenene kadar bekleyeceğim" dedi.

Geçtiğimiz şubat ayında 2019 yılından beri aşk yaşadığı yazar Carter Reum'un evlilik teklifini kabul eden Paris Hilton, hamile olduğu yönündeki haberlere açıklık getirdi.

This Is Paris adlı podcast yayınında konuşan 40 yaşındaki Hilton, "Hamile değilim, henüz değilim." dedi.

"Evlenene kadar bekleyeceğim." diyen Paris Hilton, 2022'ye kadar çocuk istemediğini dile getirdi.

“GELİNLİĞİM DİKİLİYOR”

Düğününe hazırlık yaptığını söyleyen Paris Hilton, "Gelinliğim dikiliyor, bu yüzden muhteşem göründüğünden ve mükemmel bir şekilde oturduğundan emin olmak istiyorum. Yani kesinlikle o kısmı bekliyorum." ifadelerini kullandı.