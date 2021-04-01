Paris Jackson babasıyla olan hayatını anlattı

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, babasının kendisinin ve kardeşlerinin eğitimine önem verdiğini belirterek, "Bize iş ahlakını da öğretti" dedi.

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, ilk kez babasıyla geçen çocukluğuna dair açıklamalarda bulundu.

Top model Naomi Campbell'ın YouTube'da yayınlanan 'No Filter' adlı programına konuk olan Jackson, babasının kardeşlerine ve kendisine hayata dair her şeyi gösterdiğini söyledi.

“ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİNİ DE GÖRDÜK”

22 yaşındaki Jackson, "Babam bizim kültürlü ve eğitimli olmamız konusunda gerçekten iyiydi." diye konuştu.

Jackson, "Babam bize sadece pırıltılı ve ışıltılı bir dünyayı göstermedi. Üçüncü dünya ülkelerini de gördük." dedi.

"İŞ AHLAKINI AŞILADI"

Jackson babalarının geniş bir perspektif içinde kendilerine dünyanın tüm hallerini tanıttığını da sözlerine ekledi.

Jackson, her ne kadar ayrıcalıklı bir dünyada büyümüş olsa da babası Michael Jackson'ın kendilerine 'iş ahlakı' aşıladığını da söyledi.

“MODELLİK KARİYERİ YAPMAYA KARAR VERDİM”

Naomi Cambell, ayrıca Paris Jackson'ı küçüklüğünden beri tanıdığını belirterek onun modellik kariyeri hakkında da bazı sorular sordu.

Jackson, fiziksel görüntüsü nedeniyle modellik kariyeri yapabileceğinin kendisine söylendiğini anlatarak "Bu öğüdü dinleyip modellik kariyeri yapmaya karar verdim." açıklamasında bulundu.