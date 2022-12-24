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    Paris sokakları, taşlı sopalı saldırılarla karıştı

    Paris sokakları, taşlı sopalı saldırılarla karıştı

    PKK yandaşları, silahlı saldırı sonucu başkent sokaklarını karıştırdı. Polisle çatışan sempatizanların sınır dışı edileceği konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 15:01
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    Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü PKK destekçilerinin ayaklanması sonucu kaos görüntüleri oluştu.

    PKK yandaşları, 3 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından sokakları ateşe verdi.

    Paris'te kaos görüntüleri

    Polisle karşı karşıya gelenler, araç ve dükkanları hedef aldı. Yaşanan kargaşanın boyutu kameraya yansıdı.

    Fransız polisiyle çatışan örgüt yanlıları, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınındaki silahlı saldırı sonrası ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

    Terör yandaşlarının sınır dışı edileceği iddiası

    Avrupa'daki bazı ülkeler, çarpıcı bir biçimde terör örgütü mensupları için birer üs haline gelmiş durumda.

    Fransa'daki olaylar sırasında örgütün paçavralarını taşıyan ve terör estiren grubun sınır dışı edileceğine dair söylentiler dolaşıma girdi.

    Böyle bir durumun gerçekleştirilmesi halinde söz konusu sempatizanların nereye gönderileceği ise belirsizliğini koruyor.

    Paris sokakları, taşlı sopalı saldırılarla karıştı ViDEO

    İsveç: Terör üssü olmayacağız

    NATO'ya üyelik sürecinde olan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsveç dışındaki ülkelere yönelik olsun veya olmasın, İsveç’in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

    PKK'nın Almanya'daki rahatlığı

    Avrupa Birliği’nde (AB) terör oluşumu olarak nitelendirilen PKK, Almanya'da da listede yer almasına rağmen faaliyetlerini hiçbir engele takılmadan sürdürebiliyor.

    Paris sokakları, taşlı sopalı saldırılarla karıştı #1

    Avrupa’yı lojistik üs olarak kullanıyorlar

    AA'nın aktardığına göre, Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 2018 yılında, PKK’nın Avrupa’yı lojistik üs olarak kullandığını vurgulamıştı.

    Söz konusu kıtada PKK ile ilişkisi bulunan 500'den fazla sivil toplum kuruluşunun yer aldığı belirtiliyor.

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