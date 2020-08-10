Paris'te artık açık alanlarda da maske takmak zorunlu

Fransa'nın başkenti Paris'te, 20 Temmuz'da alınan kamuya açık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kararı, açık alanları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Avrupa ülkelerinde, salgının etkisi yeniden görülmeye başladı.

Özellikle 200 bine yakın insanın enfekte olduğu, 30 binden fazla insanın da yaşamını yitirdiği Fransa'da vaka ve ölüm sayıları artışa geçerken, paşkent Paris vakaların en yüksek görüldüğü şehirlerden biri oldu.

AÇIK ALANLANLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU

Virüsün yeniden yayılmasını önlemek için harekete geçen Paris Valiliği, 20 Temmuz'dan itibaren kamuya açık ve kapalı alanlarda maske takmayı zorunlu hale getirmişti.

Paris'te, kapalı alanların ardında bugünden itibaren açık alanlarda da maske takmak zorunlu hale geldi.

İHLAL EDENE 135 EURO CEZA

Yeni kuralın başkent Paris'in Seine Nehri kenarlarında ve açık hava pazarları dahil birçok bölgede geçerli olduğu duyuruldu.

Yasağa uymayanlara ise 135 euro para cezası kesileceği belirtildi.



