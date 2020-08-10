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    Paris'te artık açık alanlarda da maske takmak zorunlu

    Paris'te artık açık alanlarda da maske takmak zorunlu

    Fransa'nın başkenti Paris'te, 20 Temmuz'da alınan kamuya açık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kararı, açık alanları da kapsayacak şekilde genişletildi.
    • AA
    • 10.08.2020 - 16:17
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    Paris'te artık açık alanlarda da maske takmak zorunlu

    Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Avrupa ülkelerinde, salgının etkisi yeniden görülmeye başladı.

    Özellikle 200 bine yakın insanın enfekte olduğu, 30 binden fazla insanın da yaşamını yitirdiği Fransa'da vaka ve ölüm sayıları artışa geçerken, paşkent Paris vakaların en yüksek görüldüğü şehirlerden biri oldu.

    AÇIK ALANLANLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU

    Virüsün yeniden yayılmasını önlemek için harekete geçen Paris Valiliği, 20 Temmuz'dan itibaren kamuya açık ve kapalı alanlarda maske takmayı zorunlu hale getirmişti.

    Paris'te, kapalı alanların ardında bugünden itibaren açık alanlarda da maske takmak zorunlu hale geldi.

    Paris te artık açık alanlarda da maske takmak zorunlu #1

    İHLAL EDENE 135 EURO CEZA

    Yeni kuralın başkent Paris'in Seine Nehri kenarlarında ve açık hava pazarları dahil birçok bölgede geçerli olduğu duyuruldu.

    Yasağa uymayanlara ise 135 euro para cezası kesileceği belirtildi.

    Paris te artık açık alanlarda da maske takmak zorunlu #2

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