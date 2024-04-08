Paris'te bir apartmanda patlama yaşandı: 3 ölü Fransa'nın başkenti Paris'te, apartmanın 7. katındaki dairede gerçekleşen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi.

AA

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa'nın başkenti Paris'in 11. bölgesinde bir apartmanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Sebebi bilinmeyen patlamada 3 kişi öldü

Patlama sonucu apartmanda çıkan yangından kaçmaya çalışan ve paniğe kapılarak aşağı atlayan kişi hayatını kaybetti.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, patlamanın yaşandığı dairede 2 ceset bulundu.

Tahliye edilen bina sakinlerinin 2 saat sonra evlerine girebileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)