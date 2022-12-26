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    Paris'te bölücü örgüt sempatizanları kendi araçlarını parçaladı

    Paris'te bölücü örgüt sempatizanları kendi araçlarını parçaladı

    Paris sokaklarını karıştıran PKK yanlıları, alay konusu oldu. Araçları yakan, dükkanları yıkan örgüt sempatizanlarının, hızlarını alamayıp kendi araçlarını parçaladıkları görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 13:46
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    Fransa'nın başkenti Paris'te olaylar durulmuyor…

    Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınında 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından PKK yandaşları, başkentin sokaklarını karıştırdı.

    Terör yandaşlarının yeni görüntüsü

    Örgüt sempatizanları, saldırının Kürtlere yönelik gerçekleştirildiğini öne sürerek önce polislere saldırdı, ardından araç ve dükkanlara zarar verdi.

    Ellerinde örgüt paçavralarıyla sokakları savaş alanına çeviren PKK’lılara Fransız polisinin müdahalesi sürerken, ortaya yeni görüntüler çıktı.

    Kendi araçlarına zarar verdiler

    Sosyal medyaya düşen görüntülerde hızını alamayan terör yanlılarının kendi araçlarına zarar verdiği görüldü.

    Video, dolaşıma girer girmez alay konusu oldu.

    Paris'te bölücü örgüt sempatizanları kendi araçlarını parçaladı VİDEO

    Paris te bölücü örgüt sempatizanları kendi araçlarını parçaladı #1

    Paris te bölücü örgüt sempatizanları kendi araçlarını parçaladı #2

    Paris te bölücü örgüt sempatizanları kendi araçlarını parçaladı #3

    Paris te bölücü örgüt sempatizanları kendi araçlarını parçaladı #4


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