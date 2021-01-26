Fransa'nın başkenti Paris'te üniversite öğrencileri, belediyenin dağıttığı gıda yardımından faydalanabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Fransa'nın başkenti Paris'te, belediye tarafından açılan yardım merkezi önünde üniversite öğrencileri sıraya girdi.

7 kiloluk yardım paketi almak için sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar soğuk havada bekleyen üniversiteliler, yaşadıkları bu duruma isyan etti.

PARİS'TE ÖĞRENCİLERİN ÇİLELİ 'GIDA YARDIMI' KUYRUĞU

Öğrenciler, işsizlik nedeniyle geçinemediklerini belirterek benzer bağışların artmasını talep etti.

Paris'ten basına yansıyan gıda kuyruğu, salgın sürecinde öğrencilerin unutulduğunu gözler önüne sermiş oldu.

Paris'te öğrencilerin gıda yardımı kuyruğu- İZLE



FRANSA'DA 'KITLIK' ENDİŞESİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fransa'da halk, salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa neden olacağı korkusuyla gıda stoklamaya başlamıştı.

Açıklanan verilere göre Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ve konserve satın almaya yönelmişti.