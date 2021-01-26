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- Paris'te öğrencilerin gıda yardımı kuyruğu
Paris'te öğrencilerin gıda yardımı kuyruğu
- Haber Merkezi
- 26.01.2021 - 16:12
- Güncelleme : 26.01.2021 - 16:23
Dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Fransa'nın başkenti Paris'te, belediye tarafından açılan yardım merkezi önünde üniversite öğrencileri sıraya girdi.
7 kiloluk yardım paketi almak için sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar soğuk havada bekleyen üniversiteliler, yaşadıkları bu duruma isyan etti.
PARİS'TE ÖĞRENCİLERİN ÇİLELİ 'GIDA YARDIMI' KUYRUĞU
Öğrenciler, işsizlik nedeniyle geçinemediklerini belirterek benzer bağışların artmasını talep etti.
Paris'ten basına yansıyan gıda kuyruğu, salgın sürecinde öğrencilerin unutulduğunu gözler önüne sermiş oldu.
Paris'te öğrencilerin gıda yardımı kuyruğu- İZLE
FRANSA'DA 'KITLIK' ENDİŞESİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fransa'da halk, salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa neden olacağı korkusuyla gıda stoklamaya başlamıştı.
Açıklanan verilere göre Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ve konserve satın almaya yönelmişti.