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- Paris'te polis alkol denetimi yaptı
Paris'te polis alkol denetimi yaptı
Paris'te belirli alanlarda gelen alkol yasağı nedeniyle polis, Saint-Martin Nehri kenarında alkol içenleri, nehrin kenarından kaldırdı.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 00:35
- Güncelleme : 29.03.2021 - 01:09
Fransa'nın başkenti Paris'te valilik, 5 Mart tarihinde koronavirüs dolaşımını azaltmak için belirli alanlarda alkol tüketimini 11:00 - 18:00 saatleri arasında yasaklamıştı.
Yasakların getirildiği yerlerden biri de Paris'te bulunan Saint-Martin Nehri kenarı...
POLİS ALKOL DENETİMİ YAPTI
Fransa polisi, alkol yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla için nehrin kenarında denetim yaptı.
Nehrin kenarında alkol denetimi yapan polis, alkol tüketenleri bölgeden uzaklaştırdı.
Paris'te polis alkol denetimi yaptı İZLE