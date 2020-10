Paşinyan: Karabağ'da misilleme hazırlığındayız

Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki planlarının başarısızlığa mahkum olduğunu savundu.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ciddi bir etki gösteremeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Paşinyan Dağlık Karabağ krizini değerlendirerek, Azerbaycan'a karşı 'misillemede bulunacakları' şeklinde konuştu.

"AZERBAYCAN TOPLUMU ZAFER HABERİ ALAMAYACAK"

Paşinyan, açıklamasında "Azerbaycan askeri ve siyasi yönetimi, toplumu öyle uzun zamandır zafer haberleriyle besliyor ki, bu toplum her gün, her dakika, her saniye Karabağ'ın düştüğü, nihai zafer haberini bekliyor. Azerbaycan toplumu bu haberi almayacak ve bu beklenti, Azerbaycan'ın Karabağ'ı fethetme planını bozuyor" ifadelerini kullandı.

"MİSİLLEME YAPACAĞIZ"

Paşinyan, Karabağ ve tüm dünyadaki Ermenilerin her milimetre toprak için savaşacağını ve gerektiği zaman 'yıkıcı etkisi olacak hassas bir misilleme yapacağını' söyledi.

"DÜNYADA KARABAĞ İHTİLAFINA DAİR ALGI DEĞİŞTİ"

Paşinyan, "Bu savaş sırasında, dünyada Karabağ ihtilafına dair algı önemli ölçüde değişti. Temel uluslararası aktörler şu an Azerbaycan ve Türkiye'nin saldırgan olduğunu kabul ediyor ve bunu açık bir şekilde dile getiriyorlar. Azerbaycan tarafındaki terörist ve paralı asker varlığı artık dünyada kanıtlanmış bir gerçek" değerlendirmesinde bulundu.

Paşinyan, bunun Ermenistan'ın 'doğru diplomatik çalışmaları ve yapıcı faaliyetleri' sonucu mümkün hale geldiğini belirterek, "Azerbaycan, eskiden olduğu gibi şimdi de uzlaşılara hazır değil. Bu gerçek, Ermeni halkının sonuna kadar savaşma, zaferler elde etme hakkını uluslararası düzeyde meşrulaştırmaktadır" diye konuştu.