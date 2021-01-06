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    Paşinyan, karantinaya girdi

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın karantinaya girdiği duyurulurken, karantina gerekçesine dair bilgi verilmedi.
    • AA
    • 06.01.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 14:45
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    Paşinyan, karantinaya girdi

    Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın karantinaya girdiğni açıkladı.

    Gevorgyan yaptığı açıklamada, yazın koronavirüsü geçiren Paşinyan'ın yeniden koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı veya temaslı olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

    NOEL AYİNİNE KATILMADI

    Paşinyan'ın, Ortodoks Ermenilerin bugün kutladıkları Noel Bayramı için başkent Erivan'daki Aziz Georgiy Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılmaması dikkat çekmişti.

    Ermenistan Başbakanı'nın istifasını isteyen muhaliflerin, Paşinyan'ı kiliseye sokmamayı planladığı basına yansımıştı.

    Paşinyan, 2020 yazında Kovid-19 hastalığını geçirmişti. Dün Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

    Paşinyan, karantinaya girdi #1

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