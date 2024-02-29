Paşinyan, Rusya liderliğindeki KGAÖ ile iş birliğini resmen dondurmakla tehdit etti Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Faaliyetlerimizi fiilen dondurduk. Sorunlar çözülmezse resmi olarak donduracağız" dedi.

AA & Ensonhaber

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz günlerde, ülkesinin Rusya liderliğindeki bölgesel askeri ittifak olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) katılımını askıya aldığını duyurdu.

Başbakan Paşinyan, "Bugün pratikte bu anlaşmaya, bu organizasyona katılımımızı dondurduk." dedi.

Örgütün Ermenistan ile ilgili hedeflere ulaşmada başarısız olduğunu söyleyen Paşinyan, yeni bir açıklamada bulundu.

Paşinyan'ın KGAÖ tehdidi

Paşinyan, KGAÖ ile iş birliğini resmen dondurmakla tehdit etti. Başkent Erivan'daki Ermeni parlamentosunda konuşan Paşinyan, pratikte Erivan'ın örgüte katılımını halihazırda askıya aldıklarını söyledi:

KGAÖ ile ilişkilerin dondurulması, Ermenistan'ın KGAÖ'de daimi bir temsilcisinin olmaması ve üst düzey etkinliklere katılmaması anlamına geliyor.

"Yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar"

Ermenistan Başbakanı, örgütün Karabağ'daki çatışmaya müdahale etmemesine atıfta bulunarak KGAÖ üyelerini, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Söz konusu oluşum; Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan'dan meydana geliyor.

Erivan'ın talebine ret

2021'de Ermenistan, KGAÖ'den, Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan Karabağ üzerinde kontrol sağlamasını engellemesini istedi.

Ancak Erivan, KGAÖ tüzüğüne göre saldırı durumunda üye devletlerin birbirini savunmaya gelmesi konusunda reddedildi.

Paşinyan, bloğun "Ermenistan'ın güvenliği konusunda gerekli tutumu göstermesi" gerektiğinde ısrar etti.

"Sorunlar çözülmezse resmi olarak donduracağız"

Başbakan, "Faaliyetlerimizi fiilen dondurduk. Sorunlar çözülmezse resmi olarak donduracağız." dedi.

Paşinyan'ın KGAÖ'ye yönelik suçlamaları hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise "Ermeni yetkililerin suçlamalarını kategorik olarak reddediyoruz." ifadelerini kullandı.