Paşinyan'dan Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması mesajı

DHA

Dağlık Karabağ savaşı sonrasında Azerbaycan-Ermenistan arasındaki başlayan barış görüşmeleri devam ediyor..

Görüşmelere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Ermenistan, Azerbaycan ile barış için anlaşma imzalanacağını duyurdu.

Başbakan Paşinyan, sosyal medyadan bugün paylaştığı mesajında barış vurgusunda bulundu.

Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olacak ve bu anlaşma en üst düzeyde kabul edilen ortak resmi açıklamalara dayanacaktır. Yeni bir gerginlik olmayacak! Uluslararası toplum, bu söylemi güçlü bir şekilde desteklemelidir.