Paşinyan, konuşma yapmak üzere parlamentoya geleceğini öğrenen muhalefet üyeleri, dışarıda toplandı. Paşinyan, keskin nişancılar ve yüzlerce polis tarafından korundu.

Ermenistan’da geçen hafta ordu, Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa çağrısında bulundu.

Bu çağrının üzerine Karabağ yenilgisinden sonra Ermenistan’da yaşanan siyasi kriz daha da derinleşti.

Son olarak Paşinyan başkent Erivan'da konuşma yapmak üzere parlamentoya geldiği sırada muhalefet üyeleri de bina önünde toplandı.

Paşinyan'ı protesto eden muhalifler parlamento önünde toplandı VİDEO

PLATFORMDAN ELEŞTİRDİLER

1 Hafta boyunca Mareşal Bağramyan Caddesi’ni trafiğe kapatarak parlamento önünde Paşinyan’ın istifası için nöbet tutan yüzlerce kişi, yeniden bir araya geldi.

Muhalefet liderleri, parlamento çevresinde kurulan platform üzerinden Paşinyan’a eleştirilerde bulundu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Parlamento dışında yüzlerce polis güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca, parlamento içerisine ve yüksek noktalara Paşinyan’ın yakın korumaları ve keskin nişancılar konuşlandırıldı.

SARKİYAN, GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sarkisyan’ın ülkedeki siyasi krizin sonlanmasını umduğu ifade edildi.

İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Paşinyan, Gasparyan hakkında iki kez görevden alınma talebinde bulunmuş, bu talep Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemişti.