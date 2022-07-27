Patrik Kirill'in Litvanya'ya girmesi yasaklandı

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna saldırılarını destekleyen Kirill'e karşı tavır aldı.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını kutsayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek vermiş, bu durum Ortodoks dünyasının tepkisini çekmişti.

Litvanya, Kirill'in Ukrayna savaşına verdiği destek nedeniyle ülke topraklarına girmesini yasakladı.

Litvanya'dan Rus Patrik hakkında karar

Ülkenin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Patrik Kirill'in (Rusya'nın özel askeri operasyonunu desteklediği için) Litvanya'ya girmesi yasaklandı." denildi.

Açıklamada, Litvanya makamlarının 23 Haziran'da istenmeyen kişiler listesine Kirill'i de dahil ettiği belirtildi.

"Rusya'nın eylemlerini haklı çıkardı ve destekledi"

Litvanya İçişleri Bakanlığı, Kirill'in, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kasten reddettiğini, Rusya Federasyonu'nun eylemlerini ise haklı çıkardığını ve desteklediğini" belirtmişti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar, ülkenin Devlet Başkanı Putin tarafından "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriliyor.