Pekin: ABD, ülkedeki Çinli öğrencileri izliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD tarafından kasıtlı gözaltıların yapıldığı belirtildi.

Pekin-Washington hattında, yine gerilimli günler yaşanıyor.

Bu kez gündemde Çinli öğrenci ve araştırmacıların takip edildiği iddiası var.

"ÇİNLİ ÖĞRENCİ VE ARAŞTIRMACILARI İZLİYORLAR"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkedeki Çinli öğrenci ve araştırmacıları "izlediğini, taciz ettiğini ve kasıtlı olarak gözaltına aldığını" söyledi.

Wang, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çinli iki yetkiliye, etnik ve dini azınlıklara karşı yaptıkları "insan hakkı ihlalleri" nedeniyle yaptırım uygulanmasını da eleştirdi.

"KASITLI OLARAK GÖZALTINA ALIYORLAR"

Wang, "ABD bazen ideolojik ön yargılarla Çinli öğrencileri ve araştırmacıları izlemeyi sürdürüyor, taciz ediyor ve kasıtlı olarak gözaltına alıyor. ABD'nin faaliyetleri, Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarını ciddi biçimde ihlal ediyor ve kültürel ile kişisel takası alt üst ediyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Wang, Çin'in şiddet, terörizm ve ayrımcılığa karşı hareket ettiğini savundu.

Wang Wenbin