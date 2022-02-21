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    Pekin Olimpiyatları'nda yarışan kayakçının soğuktan penisi dondu

    Pekin Kış Olimpiyatları kapsamında düzenlenen kayak yarışmasında Finlandiyalı sporcu Remi Lindholm'un soğuktan cinsel organı dondu. Kayakçı, parkuru sıcak su torbasıyla tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 11:07
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    Pekin Olimpiyatları'nda yarışan kayakçının soğuktan penisi dondu

    Geçen hafta Pekin Kış Olimpiyatları kapsamında Zhangjiakou Ulusal Kros Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak kros erkekler 50 kilometre toplu çıkışta, okuyanları şaşkına çevirecek bir olay yaşandı.

    Yarışmacılar çok düşük sıcaklıkta 1 saat 16 dakika boyunca 30 kilometrelik parkuru geçti.

    SOĞUKTAN PENİSİ DONDU

    Yarışmacılardan Remi Lindholm isimli sporcunun cinsel organı dondu.

    28. sırada yarışan Lindholm, yaptığı açıklamada yarışın video görüntülerine işaret ederek, "Yarışı sona erdirdiğimde vücudumun hangi kısmının bir miktar donmuş olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur." ifadelerini kullandı.

    Pekin Olimpiyatları nda yarışan kayakçının soğuktan penisi dondu #1

    "HAYATIMIN EN ZOR YARIŞLARINDAN BİRİ"

    Fin sporcu ayrıca, parkuru 'hayatının en zor yarışlarından biri' olarak değerlendirdi.

    Öte yandan donma tehlikesi nedeniyle parkuru kısaltılan Lindholm, yarışı sıcak su torbasıyla tamamladı.

    Pekin Olimpiyatları nda yarışan kayakçının soğuktan penisi dondu #2

    Pekin Olimpiyatları nda yarışan kayakçının soğuktan penisi dondu #3


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