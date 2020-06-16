Pekin'de yeniden artan korona vakalarına yeni önlemler

Çin'de son günlerde koronavirüs vakalarında ani artış görülen başkent Pekin'de, yeni vakaların odağındaki gıda pazarı ve çevresinde karantina tedbirleri alındı.

Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde ve ülke genelinde uygulanan sıkı tedbirler sonrası vaka sayıları büyük oranda bitirilirken, salgın bu kez Pekin'de yeniden baş gösterdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte kaydedilen 49 yeni vakanın 36'sı başkent Pekin'de görüldü.

YENİ VAKALARIN ODAĞI, TOPTANCI GIDA PAZARI

Başkentte tespit edilen vakaların tamamı yurt içi kaynaklı olurken, yeni vakaların odağındaki Şinfadi toptancı gıda pazarı çevresinde karantina tedbirleri alındı.

Pazarı kapatıp, tüm çalışanların test edilmesi talimatını veren yetkililer, pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya aldı.

Yakın zamanda pazarı ziyaret eden herkesin kendini 2 hafta karantinaya alması istenirken, pazar çevresinde yaşayan 46 bin kişinin test edileceği belirtildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ ERTELENDİ

Vaka sayısındaki artış nedeniyle aşamalı olarak açılan okullarda bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlaması ertelendi. Kent genelinde sosyal mesafe tedbirleri yeniden yürürlüğe konuldu.

PİŞMEMİŞ GIDALAR TEST EDİLECEK

Yetkililer, yeni vakaların koronavirüsün Avrupa'da görülen mutasyonuna benzediğini belirtirken, virüsün kişiler yoluyla mı yoksa ithal gıdalarla mı taşındığı bilinmiyor.

Kentteki tüm restoranlara, "ellerindeki pişmemiş gıdaları test ettirme" talimatı verildi.

PEKİN PAZARINDA YALNIZCA BESİ HAYVANLARI SATILIYOR

Koronavirüs, ilk kez 2019 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki toptancı gıda pazarını ziyaret eden kişiler arasında görülmüştü.

Bilim insanları, virüsün bu pazarda satılan yarasa, pangolin gibi vahşi hayvanlarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğrayarak insanlara bulaşmasıyla ortaya çıktığı tahmininde bulunmuştu.

Pekin'deki pazarda Vuhan'dakinin aksine vahşi hayvan satışına izin verilmiyor, yalnızca besi hayvanlarının eti satılabiliyor.

Pekin dışında ülkede son 24 saatte yalnızca virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinde yurt içi kaynaklı 3 vakaya rastlandı. Farklı eyaletlerdeki 10 yeni vaka ise yurt dışından gelen kişilerde tespit edildi.

DSÖ: 100'DEN FAZLA VAKA VAR, ARAŞTIRIYORUZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in başkenti Pekin'de 50 gün sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildiğini belirterek, "Salgının kaynağı ve kapsamı araştırılıyor." dedi.

Çin'de son günlerde Kovid-19 vakalarında ani artış görülen Pekin'deki duruma değinen Ghebreyesus, "Geçen hafta Çin, 50 gün tek vakanın görülmediği Pekin şehrinde yeni bir vaka dizisi rapor etti. An itibarıyla 100'den fazla yeni vaka teyit edildi." diye konuştu.

Ghebreyesus, salgının kaynağı ve kapsamının araştırıldığını kaydetti.

"2. DALGAYA KARŞI UYANIK OLUNMALI"

Afrika, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'da koromavirüs vakalarının arttığına dikkati çeken Ghebreyesus, salgını kontrol altına almış ülkelerin dahi ikinci bir dalga için "uyanık olması" gerektiğinin altını çizdi.

"YENİ VAKA KÜMELERİ ENDİŞE VERİCİ"

DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan ise konuya ilişkin bir soru üzerine, DSÖ'nün salgını yakından takip ettiğini söyledi.

Ryan, pek çok ülkede ortaya çıkan Kovid-19 "yeni vaka kümelerinin" kendileri için endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Fakat görmek istediğimiz şey buna karşı acil müdahalede bulunulması ve geniş kapsamlı önlemler alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Pekin'de ortaya çıkan yeni vakaların genetik diziliminin Çin hükümeti tarafından yayımlanması çağrısında bulunan Ryan, böylelikle bu vakaların Avrupa'dan Pekin'e sıçramış olabileceğine dair iddiaların doğruluğunun ortaya çıkacağına işaret etti.