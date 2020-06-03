Pelosi'den Trump'a İncil'li tepki: Yangına körükle gitme

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, elinde İncil'le düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'a, ülkedeki protestoculara karşı tonunu yumuşatma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'dan elinde İncil'le çıkıp, yerleşkenin karşısındaki St.Johns Kilisesi'ne yürüyerek göstericilere mesaj vermesi ve güzergah üzerindeki göstericilerin polisin sert müdahalesiyle dağıtılması hala tartışılıyor.

PELOSİ DE ELİNDE İNCİL İLE ÇIKTI

Ülkede Trump'a en muhalif isimlerden biri olarak öne çıkan Pelosi, bugünkü basın toplantısına, elinde İncil ile çıkarak Trump'a mesaj verdi.

"TONUNU YUMUŞAT, YANGINA KÖRÜKLE GİTME"

Pelosi, siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesini protesto edenlere karşı Trump'a "tonunu yumuşat" çağrısında bulunurken, "ABD Başkanının, kendisinden öncekilerin yolunu takip ederek olayları çözen bir lider olmasını, yangına körükle gitmemesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Elindeki İncil'i havaya kaldıran Pelosi, Trump'ı ülkedeki ırk, parti, din ve bölge farklılıklarını ortadan kaldıracak adımlar atmaya çağırdı.

"ÜLKEMİZDE BUNA YER YOK"

Beyaz Saray önündeki protestocuların, Trump'ın yerleşkeden çıkmasından önce dağıtılmasına ise Pelosi, "Beyaz Saray önündeki barışçıl protestocular darbedildi. Bazı insanlar Beyaz Saray'dan çıktı ve Trump'ın geçmesi için oradaki insanları darbetti. Bu ne demek? Ülkemizde buna yer yok." sözleriyle tepki gösterdi.

Trump'ın önünü açmak isteyen polisten sert müdahale-haberi için tıklayın