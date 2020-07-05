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- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ele geçirildi
- DHA
- 05.07.2020 - 12:41
Pençe-Kaplan Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ''Teröristlere nefes aldırmayan Kahraman Komandolarımızın Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle; 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 40 adet el bombası, 400 adet AK-47 mühimmatı, 430 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 120 adet 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 1010 adet 5.56 milimetre mühimmat,
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
16 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 3 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 34 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 64 adet tapa, 18 adet RPG -7 sevk fişeği, 17 adet antipersonel RPG-7 mühimmatı, 3 adet antitank RPG-7 mühimmatı, 1 adet Doçka namlusu, 150 adet av fişeği, 5 kilo yaprak ve toz barut, 4 adet elektrikli fünye, 2 kilo TNT kalıbı, 1 adet keskin nişancı dürbünü ele geçirildi." denildi.