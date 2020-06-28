Pence, koronavirüs sebebiyle ziyaretlerini erteledi

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Florida ve Arizona eyaletlerine yapılacak olan ziyarelerini ertelediğini duyurdu.

Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan ABD'de, Başkan yardımcısı Mike Pence, vakaların hızla arttığı kentler olan Florida ve Arizona'ya yapacağı ziyaretleri ertelediği açıklandı.

Amerikan basınına konuşan yetkililer, Pence'in gelecek hafta içinde Florida ve Arizona'ya yapacağı ziyaretlerin "önlem amaçlı" ertelendiğini belirtirken, ziyaretlerin yeni tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İKİ ŞEHİR ARİZONA VE FLORİDA

Kovid-19 salgınında en çok etkilenen ülke olan ABD'de, son günlerde vakalar ciddi şekilde artmaya başlamış, ülkede dün 42 binden fazla vaka ile rekor kırılmıştı.

Arizona ve Florida ise en çok vakaya rastlanan eyaletler olarak öne çıkıyor.