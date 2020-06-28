Dolar
6.8567
0.0102%
Euro
7.6936
0.0077%
Altın
1771.5
0.4542%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.681
0.4868%
Bitcoin
63813.64
-0.8289%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Pence, koronavirüs sebebiyle ziyaretlerini erteledi

    Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Florida ve Arizona eyaletlerine yapılacak olan ziyarelerini ertelediğini duyurdu.
    • AA
    • 28.06.2020 - 01:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Pence, koronavirüs sebebiyle ziyaretlerini erteledi #1

    Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan ABD'de, Başkan yardımcısı Mike Pence, vakaların hızla arttığı kentler olan Florida ve Arizona'ya yapacağı ziyaretleri ertelediği açıklandı.

    Amerikan basınına konuşan yetkililer, Pence'in gelecek hafta içinde Florida ve Arizona'ya yapacağı ziyaretlerin "önlem amaçlı" ertelendiğini belirtirken, ziyaretlerin yeni tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

    Pence, koronavirüs sebebiyle ziyaretlerini erteledi #2

    EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İKİ ŞEHİR ARİZONA VE FLORİDA

    Kovid-19 salgınında en çok etkilenen ülke olan ABD'de, son günlerde vakalar ciddi şekilde artmaya başlamış, ülkede dün 42 binden fazla vaka ile rekor kırılmıştı.

    Arizona ve Florida ise en çok vakaya rastlanan eyaletler olarak öne çıkıyor.

    Pence, koronavirüs sebebiyle ziyaretlerini erteledi #3

    Görüş Bildir