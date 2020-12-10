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- Pensilvanya Valisi Tom Wolf, koronavirüse yakalandı
Pensilvanya Valisi Tom Wolf, koronavirüse yakalandı
ABD'nin Pensilvanya eyaleti valisi Tom Wolf, koronavirüse yakalandığını ve evde karantinada olduğunu açıkladı.
- DHA
- 10.12.2020 - 04:33
Pensilvanya eyaleti valisi Tom Wolf, yaptığı yazılı açıklamada, “Rutin yaptırdığım testlerde koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Semptom göstermiyorum ve iyi hissediyorum. CDC’nin önerilerini takip ediyorum. Görevlerimi uzaktan yapmaya devam edeceğim” dedi.