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    Pensilvanya Valisi Tom Wolf, koronavirüse yakalandı

    ABD'nin Pensilvanya eyaleti valisi Tom Wolf, koronavirüse yakalandığını ve evde karantinada olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 10.12.2020 - 04:33
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    Pensilvanya Valisi Tom Wolf, koronavirüse yakalandı

     

    Pensilvanya eyaleti valisi Tom Wolf, yaptığı yazılı açıklamada, “Rutin yaptırdığım testlerde koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Semptom göstermiyorum ve iyi hissediyorum. CDC’nin önerilerini takip ediyorum. Görevlerimi uzaktan yapmaya devam edeceğim” dedi.

    Pensilvanya Valisi Tom Wolf, koronavirüse yakalandı #1

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