Pentagon: ABD, uzaylı istilasına karşı savunmasız Pentagon, varsayımsal uzaylı istilası karşısında ABD'nin ulusal güvenliğinin tehdit altında olacağını söyledi.

AA & Ensonhaber

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzaylı istilasıyla ilgili senaryo hazırladı.

Pentagon'un imza attığı rapor, ABD'nin, böyle bir varsayımsal durum karşısında kendisini savunacak donanıma sahip olmadığını söylüyor.

Gizliliği yeni kaldırılan belge, Pentago'nun, UFO'ları izlemek ve analiz etmek için kapsamlı ve koordineli bir çabadan yoksun olduğunu ortaya çıkardı.

Uzaylı istilası raporu: Ulusal güvenliğe tehdit

Genel Müfettişlik Ofisi (OIG), Savunma Bakanlığı'nın savunma yeteneklerindeki bu kör noktanın 'askeri güçlere ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu' yönünde bir sonuca vardı.

Raporda belirlenen sorunları çözmek için, koruma politikalarının uygulanması ve dünya dışı bir saldırı durumunda yeni araçların geliştirilmesi de dahil olmak üzere bazı tavsiyelerde bulunuldu.

Temmuz 2022'de Pentagon, UFO raporlarını ele almak için özel bir ofisi devreye aldı.

"Gizemli cisimler hakkında yıllarca bilgi saklandı"

ABD Kongresi'nde "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "tanımlanamayan hava fenomeni" (UAP) olarak bilinen hava araçları hakkında hükümetin yıllarca bilgi sakladığı iddia edilmişti.

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, 4 yılı aşkın bir süre içerisinde yaklaşık 40 tanıkla yaptığı görüşmelerine işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu" iddia etmişti.

İnsanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri iddiası

Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP'leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını belirterek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürmüştü.

Bu programlara erişim izni istediğinde kendisine bu iznin verilmediğini kaydeden Grusch, UAP'lerden "insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri" çıktığını öne sürmüştü.