Pentagon: ABD'nin Ayn el-Arab'da askeri üs inşa etme planı yok

AA & Ensonhaber

Yılın ilk basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab ilçesine yeni bir askeri üs kurup kurmadığı yönündeki sorulara yanıt verdi.

Singh, "O haberlerden bazılarını gördüm, Ayn el-Arab'da askeri üs inşa etme planı yok" ifadelerini kullandı.

Suriye'de DEAŞ'ı kalıcı şekilde yenmek için bulundukları iddiasını tekrarlayan Singh, Ayn el-Arab'da ABD askerinin bulunmadığını iddia ederek, "Ayn el-Arab'da şu anda herhangi bir üs kurma planı veya niyeti yok. Bu haberlerin nereden geldiğinden emin değilim" dedi.

Singh, Suriye'de şiddetin durmasından yana olduklarını öne sürerek ABD’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi istikrar sürecini desteklediğini ancak bunun da DEAŞ ve benzer terörist grupların ortadan kaldırılmalarından geçtiğini savundu.

ABD'DEKİ OLAYLAR

New Orleans ve Las Vegas’ta meydana gelen olayları trajik olarak niteleyen ve gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Singh, "Bugüne kadar New Orleans veya Las Vegas'taki her iki olaya ilişkin Savunma Bakanlığı'ndan hiçbir destek talep edilmedi" diye konuştu.

Singh, gazetecilerin New Orleans'takinin eski, Las Vegas'taki zanlının ise mevcut asker olmalarıyla ilgili sorularına, "Tabii ki ordu tıbbi kayıtları sağlayacak yani yapabileceğimiz veya talep edilen herhangi yardımı. Tabii ki New Orleans veya Las Vegas olayıyla ilgili yürütülen soruşturmaları destekleyeceğiz" diye cevap verdi.

Gazetecilerin her iki zanlının da akıl sağlığıyla ilgili soruları üzerine de Singh, ordu personelinin büyük çoğunluğunun görevlerini onurla yerini getirdiğini belirterek psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan tüm ordu mensuplarını yardım talep etmeye teşvik ettiklerini kaydetti.