Pentagon: Çin, Rusya’ya silah verirse bunun sonuçları olur

Pentagon: Çin, Rusya’ya silah verirse bunun sonuçları olur

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Çin’in Rusya’ya askeri malzeme desteği vermesi durumunda bunun Pekin yönetimi için sonuçları olacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 20. gününde çatışmalar devam ediyor.

Savaşın son bulması için diplomatik temaslar sürerken, Rus ve Ukrayna tarafları video-konferans ile görüşerek, ateşkes için çaba sarfediyor.

Süreç devam ederken Rusya'nın Çin'den askeri malzeme talebinde bulunduğu iddiası gündeme geldi.

Konuyla ilgili Pentagon’da bir grup gazeteciye, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın operasyonlarının büyük ölçüde yavaşladığını belirtti.

"ÇİN RUSYA'YI ASKERİ MALZEME İLE DESTEKLERSE, SONUÇLARI OLUR"

Rusya’nın Çin’den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine yetkili, “Bu konuda haberler gördük ve size sadece bu konuyu çok çok yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Yönetimden başka yetkililerin de ifade ettiği gibi Çin bu savaşta Rusya’yı malzeme bakımından desteklerse bunun Çin için sonuçları olacak.” dedi.

Çin’in daha önce Batı'yı suçlayarak üstü kapalı bir şekilde Rusya’nın yaptıklarına onay verdiğini ifade eden yetkili, askeri malzeme desteği konusunda istihbarat değerlendirmesine girmeyeceğini ancak bu durum da dahil Çin’in savaşla ilgili pozisyonunu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

İDDİA YALANLANDI

Rusya, Çin'den Ukrayna savaşı için askeri teçhizat istedikleri iddialarını yalanlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin'den herhangi bir yardım almadan Ukrayna şehirlerinin tam kontrolünü alabileceğini söylemişti.

YAVORİV ÜSSÜNE SALDIRI

Rusya’nın hafta sonu Ukrayna’nın batısında yer alan Yavoriv askeri eğitim merkezini seyir füzeleri ile hedef aldığını belirten yetkili, yaklaşık 24 füzenin fırlatıldığını ve en az 7 binanın isabet aldığını bildirdi.

Yetkili, bu saldırıda ölü ve yaralı sayısını teyit edemeyeceğini ifade ederek “Şunu not etmek istiyorum; bizim değerlendirmemize göre bu füzelerin tamamı uzun menzilli bombardıman uçaklarından Rusya hava sahası içinden fırlatıldı, Ukrayna hava sahasından değil. Yine ifade ediyorum; bu saldırı, uçuşa yasak bölge fikrini savunanlar için Ukrayna içerisinde uçuşa yasak bölge ilan etmenin bu tür saldırılara karşı hiçbir etkisi olmayacağına dair bir örnektir.” diye konuştu.

Yavoriv askeri eğitim merkezinde ABD hükümetinin herhangi bir kurumuna bağlı kimsenin bulunmadığını vurgulayan yetkili, ABD vatandaşı herhangi birinin orada olup olmadığını ise bilmediğini ve bu üssün batıdan gelen askeri yardımların gittiği yer olmadığını söyledi.

ABD VE ÇİNLİ YETKİLİLER İTALYA'DA UKRAYNA'YI GÖRÜŞTÜ

Çin’in Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olabileceği endişeleri nedeniyle ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile İtalya’nın başkenti Roma'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan üst düzey ABD’li bir yetkili, ABD’nin Çin’e Rusya'ya yardım etmesi halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçları ilettiğini aktararak, “Çin'in şu anda Rusya ile uyumu konusunda endişelerimiz var ve Ulusal Güvenlik Danışmanı bu endişeler ve belirli eylemlerin muhtemel sonuçları hakkında doğrudan konuştu" dedi.

Yetkili, görüşmenin “çok samimi” ve “yoğun” geçtiğini aktararak, görüşmenin 7 saat sürdüğünü ifade etti. Görüşmede Sullivan’ın Ukrayna konusunda açık olduğunu belirten yetkili, "Diğer ülkelerin Rusya'ya sağlayabileceği desteklerle ilgili endişelerimiz nedeniyle doğrudan ve özel olarak Çin ile iletişim kuruyoruz" dedi.

Yetkili ayrıca, Sullivan ve Yang'ın görüşmelerinde kriz yönetimi ve Kuzey Kore'yi de ele aldıklarını açıkladı.





RUSYA'NIN ÇİN'DEN ASKERİ TEÇHİZAT İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD basınında ABD’li yetkililerin Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana Çin’den askeri teçhizat ve çeşitli yardımlar talep ettiğine yönelik iddialarına yer verilmiş, Çin'in Rusya'ya yardım etmeye hazır olabileceğine dair bazı işaretler olduğu öne sürülmüştü. ABD'li yetkililer ayrıca, Rusya'nın envanterindeki bazı silahların tükenmekte olduğuna dair işaretler olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Çin’den askeri yardım talep ettiğine dair iddiaları yalanlamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı da, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarda kullanmak üzere kendisinden askeri yardım talep ettiği iddiasını reddetmiş, "ABD, Ukrayna konusunda Çin'i hedef alan dezenformasyon yayıyor” açıklamasını yapmıştı.





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