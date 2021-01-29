Pentagon: Mayıs ayında Afganistan'dan tamamen çekilmeyebiliriz

Pentagon Sözcüsü John Kirby, mayıs ayında ABD askerlerinin tamamen Afganistan’dan çekilmeyebileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"TALİBAN VAATLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR"

Afganistan'a ilişkin bir soru üzerine, ABD'nin şubat ayında Doha'da Taliban ile imzaladığı anlaşmayı incelediklerini belirten Kirby, "Taliban vaatlerini yerine getirmiyor. Bildiğiniz üzere mayısta yaklaşmakta olan tarih var. Bu, çözüm isteyen herkes için geçerlidir.

Ancak onlar terörizm ile bağlarını kesme ile Afgan halkına ve Afgan güvenlik güçlerine yönelik saldırıları durdurma konusundaki vaatlerini yerine getirmedikleri sürece müzakereye dayalı spesifik bir çözüme varmak zor olacak." dedi.

"ORADAKİ ASKER SAYIMIZI ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEMESİ BELİRLEYECEK"

Bu ifadelerinin ABD'nin anlaşma gereği mayıs başında ülkedeki askerlerinin tamamını çekmeyeceği anlamına gelip gelmediği sorusuna Kirby, "Afganistan'daki asker sayısına yönelik bir karar, oradaki güvenlik ihtiyacımıza, verilen güvenlik vaatlerinin yerine getirilip getirilmediğine ve şartlara bağlı olacak." yanıtını verdi.

Şu anda Afganistan’daki askerlerin tamamen çekilmesine ilişkin spesifik bir takvim konusunda görüş belirtmek istemediğini kaydeden Kirby, "Taliban vaatlerini yerine getirmediği sürece, müzakere masasındaki diğer tarafların vaatlerini yerine getirmesi mantıklı bir yol olmayacak." diye konuştu.

ABD MAYIS 2021 İTİBARIYLA AFGANİSTAN'DAN TAMAMEN ÇEKİLECEKTİ

ABD'nin 29 Şubat 2020'de Doha'da Taliban'la yaptığı anlaşmaya göre, ABD Afganistan'daki askerlerinin sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e indirecekti, Mayıs 2021 itibarıyla da Afganistan'dan tamamen çekilecekti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, görevi devretmeden önce Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirme talimatı vermişti.