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    Pentagon, Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü kurdu

    Yeni kurulan birim, tanımlanamayan hava olayları ve cisimleri araştıracak.
    • AA
    • 15.08.2020 - 11:08
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    Pentagon, Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü kurdu

    ABD Savunma Bakanlığı, gökyüzündeki gizemli olayları ve unsurları araştırmak üzere yeni bir oluşuma gitti.

    Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü'nün (UAP) kurulduğu bildirildi.

    Söz konusu birimin, Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'in 4 Ağustos'taki onayıyla kurulduğu belirtildi.

    DENİZ KUVVETLERİ'NE BAĞLI OLACAK

    Buna göre UAP'ın, Pentagon Savunma ve İstihbarat Müsteşarlığı bünyesinde ABD Deniz Kuvvetleri Sekreterliği'ne bağlı olarak görev yapacağı bildirildi.

    HAVA OLAYLARI VE CİSİMLERİ ARAŞTIRACAK

    Açıklamada UAP'ın, her türlü tanımlanamayan hava olayları ve cisimlerini daha iyi anlama, sınıflandırma ve bunların muhtemel tehdit potansiyellerini araştırma amacına göre çalışacağı kaydedildi.

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