Pentagon: Trans askerler 30 gün içinde ordudan çıkarılacak

İHA

Transseksüel askerler için ABD Savunma Bakanlığı, yeni alınan kararları duyurdu.

26 Şubat tarihli bildiride transseksüel askerlerin 30 gün içinde tespit edilmesine yönelik prosedür oluşturulacağı, ardından muafiyet almadıkları takdirde 30 gün içinde ordudan çıkarılacağı ifade edildi.

"YASAKLANMIŞ ASKERLER"

Bildiride, "ABD hükümetinin politikası, askerlerin hazırlığı, uyumu, dürüstlüğü, alçakgönüllülüğü, tekdüzeliği ve bütünlüğü için yüksek standartlar belirlemektir.

Cinsiyet disforisi (cinsel kimlik bozukluğu) tanısı almış, geçmişinde bu hastalıkla uyumlu semptomlar gösteren veya bu hastalığa yakalanmış askerler ordudan çıkarılmak üzere işleme alınacaktır.

Savaşma yeteneklerini doğrudan destekleyen bir askerin tutulmasında bir çıkar olması durumunda vaka bazında muafiyet verilebilir." ifadeleri kullanıldı.

"TRANS BİREYLERİN ORDUYA KATILMASINA İZİN YOK"

Muafiyetin yalnızca ordunun savaşma yeteneklerini doğrudan destekleyen askerin tutulmasında bir çıkar olması durumunda verileceği kaydedildi. Transseksüel askerlerin muafiyet için ayrıca cinsiyetiyle ilgili 36 ay boyunca klinik olarak önemli bir sıkıntı yaşamamış olması gerektiği belirtildi.

Daha önce trans bireylerin orduya katılmasına izin verilmeyeceğini ve askerlerin cinsiyet geçişiyle ilgili prosedürleri gerçekleştirmesinin veya bunun kolaylaştırılmasının durdurulacağını belirten Pentagon, bildiride söz konusu yasağın halihazırda görev yapan ordu mensuplarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini vurguladı.

TRUMP'IN KARARNEMESİNE DAVA AÇILDI

Pentagon'un bildirisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın trans bireylerin askerlik hizmetini yasaklamayı hedefleyen ve ocak ayı sonlarında imzaladığı kararnameye karşı açılan bir davada mahkemeye sunulan dosyanın bir parçası olarak kamuoyuna açıklandı. Trump, "Bir bireyin cinsiyetinden farklı sahte bir 'cinsiyet kimliği' ifade etmesi, askerlik hizmeti için gerekli olan katı standartları karşılayamaz." demişti.

TRANS ASKER SAYISI BİLİNMİYOR

Transseksüel askerlerin kimliklerini açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle Pentagon’da ordudaki trans bireylerin sayısına dair net bilgi yer almıyor. Pentagon verilerine göre orduda yaklaşık 1.3 milyon aktif görevli personel bulunuyor. Aktivistler orduda 15 bin civarında trans asker olduğunu belirtirken, yetkililer ise bu sayının birkaç bin civarında olduğunu ifade ediyor.

Gallup araştırma şirketinin bu ay yayınladığı ankete göre ABD’lilerin yüzde 58'i, trans bireylerin orduda görev yapmasını destekliyor. Ancak bu destek 2019'daki yüzde 71 oranına göre keskin bir düşüş gösterdi.