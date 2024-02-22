Pentagon: Türkiye'yle kurduğumuz mühimmat tesisi 2025'te üretime başlayacak ABD Savunma Bakanlığı, mermi üretim fabrikasının gelecek yılın sonuna kadar üretime başlayacağını duyurdu.

AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye ile savunma alanında iş birliği yaptıklarını söyledi.

İş birliği kapsamında ABD'de kurulan fabrika, 155 milimetrelik mermiler için metal parçalar üretecek.

Pentagon, Türkiye savunma sektöründen taşeron firmalarla iş birliğiyle hayata geçirilen tesisin, 2025'in sonuna kadar üretime başlamasını hedeflediğini bildirdi.

Türkiye ile ABD'den iş birliği

Sözcü Jeff Jurgensen, ABD'nin Teksas eyaletinde inşa edilen mühimmat tesislerinde Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin kapsamına ilişkin soruyu yazılı cevapladı.

Jurgensen, Pentagon'un savunma sektörüne yaptığı yatırımlarla 155 milimetrelik mermilerin metal parçalarının üretilmesi için Teksas'ta 3 mühimmat tesisi inşa edeceğini bildirdi.

Kritik mühimmat üretimini artırmayı hedefliyorlar

Projenin inşaat, kurulum ve üretim sürecini üstlenen General Dynamics Mühimmat ve Taktik Sistemler firmasının Türk savunma sektöründen taşeron şirketlerle anlaşmalı olduğunu kaydeden Jurgensen, bu tür yatırımlarla Pentagon'un kritik mühimmat üretimini artırmayı hedeflediğini belirtti.

2025'te tamamlanacak

İnşaatın 2025'in sonuna kadar bitmesinin planlandığı bilgisini paylaşan Jurgensen, mühimmat tesisinin ayda 30 bin mermi kovanı üretim kapasitesine sahip olacağını aktardı.

Ankara ile 'güçlü ilişki' vurgusu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Deseret News'te 14 Şubat'ta yayınlanan "Türkiye ile güçlü ilişki Amerika'nın menfaatinedir" başlıklı yazısında, Türk savunma sektörü dönüşümünün, ABD savunma tedarik zincirinin ve NATO'nun gücünün ayrılmaz parçası olduğunu kaydetmişti.

Türk savunma sanayisiyle ortaklık

ABD'nin, kritik Amerikan mühimmat stoklarının yenilenmesi için Türk savunma sanayiiyle ortaklık yaptığını belirten Flake, şöyle demişti:

Savunma Bakanlığı, Teksas'ta bir Türk savunma firmasından satın alınan üç bantlı mühimmat tesisi inşa ediyor.

Flake, ABD-Türkiye savunma ortaklığı sayesinde gelecek yıl itibarıyla ABD'de üretilen 155 milimetrelik mermilerin yüzde 30'unun Teksas'taki fabrikalardan sağlanacağının tahmin edildiğini söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)