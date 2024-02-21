Pentagon, Ukrayna'ya yardım için Kongre'ye çağrı yaptı ABD Savunma Bakanlığı, "Eğer acil bütçe tasarısı geçmezse, Ukrayna’ya yardım yapamayacağız" uyarısında bulundu.

AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya yardım sağlamak istiyor.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yardım konusundaki ek bütçenin Kongre'den geçmesi gerektiğini söyledi.

Kongre'ye çağrı yaptılar

Singh, Ukrayna’nın kendisini savunması için acil ek bütçe tasarısının ABD Kongresi’nden geçirilmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi:

İşte bu anlar, müttefiklerimizin ve düşmanlarımızın bizi izlediği bir zaman. Bu nedenle Temsilciler Meclisi'nin, geçen hafta Senato'da kabul edilen bu iki partili ek bütçe tasarısını geçirmesi için çalışmasına ihtiyacımız var.

"Eğer acil bütçe tasarısı geçmezse, Ukrayna’ya yardım yapamayacağız"

Aralık 2023'te talep edilen acil ek bütçe tasarısının geçmemiş olması nedeniyle Ukrayna güçlerinin mühimmatlarını idareli kullanmak için stratejik olarak bazı şehirlerden geri çekildiğini dile getiren Singh, şöyle konuştu:

Eğer acil bütçe tasarısı geçmezse, Ukrayna’ya yardım yapamayacağız ve onlar hangi şehirleri tutma konusunda seçim yapmak zorunda kalacaklar.

"Husiler geniş bir saldırı yeteneğine sahip"

Singh, Kızıldeniz’deki saldırılara da değinerek, Husilerin İran'dan aldıkları gelişmiş teknoloji ve yeteneklerle saldırı imkanlarını genişlettiğini söyledi.

Husilerin bu hafta sonu ilk kez bir insansız denizaltı aracı ile saldırı girişiminde bulunduğunu hatırlatan Singh, şu ifadeleri kullandı:

Husilerin geniş bir saldırı yeteneğine sahip olduğunu söylemek doğru olur diye düşünüyorum.



Ancak ABD ve koalisyon ortaklarının Husilere yönelik her saldırısında, onların saldırı yeteneklerini düşürüyoruz.

"Onları vurmak için imkanlarımızı kullanıyoruz"

Singh, 19 Şubat'ta Husilerin Yemen'de kontrolü altında tuttukları bölgede ABD'ye ait MQ 9 Reaper adlı insansız hava aracını (İHA) yerden atılan bir füze ile düşürdüklerini de teyit ederek şu değerlendirmede bulundu:

İster füze olsun, ister İHA, ister sualtı insansız aracı, onları vurmak için imkanlarımızı kullanıyoruz. Onları durdurabiliyoruz ama bazen saldırılar başarılı olabiliyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde İngiltere'ye ait bir gemiyi hedef aldıklarını, Hudeyde kentinde de ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüklerini duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)