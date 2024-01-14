Pentagon'dan Austin için son durum açıklaması: Sağlığı iyi Savunma Bakanlığı, Austin'in, üst düzey personeliyle iletişim halinde olduğunu duyurdu. Austin'in, Pentagon'un dünya genelindeki operasyonlarını takip ettiği belirtildi.

AA & Ensonhaber

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hastaneye kaldırılması, ülkesinde konuşulmaya devam ediyor.

Austin, 1 Ocak'ta Başkan Joe Biden'dan habersiz bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Gelişmeler, Beyaz Saray'dan sır gibi saklanmıştı.

Tedavisi devam ediyor

Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bakan Austin'in tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, son günlerde tartışma konusu olan Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Ryder, Austin'in Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğünün ve sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiğini kaydetti.

Pentagon'un dünya genelindeki operasyonlarını takip ediyor

Bakan Austin'in, üst düzey personeliyle iletişim halinde olduğunu aktaran Ryder, Pentagon'un dünya genelindeki günlük operasyonlarını takip ettiğini bildirdi.

Ryder, Bakan Austin'in taburcu edilmesiyle ilgili kesin bir tarihin olmadığı ancak sürece ilişkin günlük güncellemeler yapmaya devam edecekleri bilgisini paylaştı.

Günler sonra öğrendiler

Pentagon'dan ilk olarak 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Prostat kanseri teşhisi

Devam eden tartışmalar üzerine Pentagon, Bakan Austin’in 22 Aralık 2023’te hastaneye kaldırılarak prostat kanseri teşhisi ile operasyon geçirerek ertesi gün taburcu edildiğini ancak akabinde yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak’ta yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Austin’in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte Beyaz Saray dahil üst düzey yetkililere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaması tepki çekmiş, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu da Savunma Bakanı'nın "gizlice" hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlattığını duyurmuştu.