Peru'da bulutların üstünde kurulu bir şehir: Yüzde 50 oksijenle hayat mücadelesi

Haber Merkezi

Peru’nun And Dağları’nda yer alan La Rinconada, denizden yaklaşık 5 bin 100 metre yükseklikte bulunuyor ve dünyanın en yüksek yerleşim alanlarından biri.

Bu küçük kasaba; zorlu iklim koşulları, yetersiz altyapısı ve artan nüfusuyla zorlu yaşam şartları sunmasına rağmen, altın madenciliği nedeniyle birçok insanın umut kapısı haline gelmiş durumda.

OKSİJEN SEVİYESİNİN YARISIYLA YAŞIYORLAR

Son derece yüksek rakımda bulunan bölgede atmosfer önemli ölçüde inceliyor ve yerel halk, normal oksijen seviyesinin sadece yarısıyla yaşıyor.

Vücutları, normal insandan iki kat daha fazla kan hücresi üretmek üzere adapte olmuş.

SAĞLIK SORUNLARI İLE MÜCADELE

La Rinconada, Peru’nun Puno bölgesinde yer alıyor ve yüksekliği, kasabanın yaşam standartlarını etkileyen önemli bir faktör.

Düşük oksijen seviyesi ve zorlu iklim koşulları, burayı yaşanması güç bir yer haline getiriyor.

Yüksek rakım, birçok insan için hastalıklara neden olabilirken, sağlık hizmetlerinin yetersizliği de bölge halkının karşılaştığı başka bir sorun.

Yerel sağlık hizmetleri, genellikle kısıtlı ve birçok kişi sağlık sorunlarını tedavi ettiremeden günlük yaşamlarına devam etmek zorunda.

ALTIN MADENCİLİĞİ

La Rinconada, özellikle altın madenciliği ile tanınıyor. Bu bölge, zengin altın yatakları ile çevrili ve yerel ekonomiyi büyük ölçüde etkiliyor.

Madencilik faaliyetleri, kasabaya göç eden binlerce insan için iş fırsatları sunuyor. Ancak, bu faaliyetlerin çevresel etkileri de dikkate alınması gereken önemli bir konu.

Madencilik sürecinde kullanılan kimyasallar, yer altı kaynaklarını kirleterek hem doğaya hem de insan sağlığına zarar verebiliyor.

TEK ÜMİTLERİ ALTIN

Yine de La Rinconada'daki madencilik işçileri, altın çıkararak daha iyi bir yaşam umudunu sürdürmeye çalışıyor.

Her gün madenlere gitmek için zorlu yollar kateden bu işçiler, yüksek rakımda ağır koşullarda çalışıyorlar.

Yine de çoğu insan bu zorluklara katlanmaya istekli, çünkü altın arayışı, yaşamlarına anlam katıyor.

ALTYAPI SORUNLARI

La Rinconada'nın altyapısı, kasabanın zorluklarını artıran bir diğer unsurdur.

Elektrik, su ve sanitasyon hizmetleri genellikle yetersizdir. Birçok ev geçici yapılar olup, basit malzemelerle inşa edilmiştir.

Ayrıca, toplu taşıma hizmetlerinin eksikliği de bölgedeki insanları zor durumda bırakıyor.

Çoğu insan, ulaşım için kendi araçlarını ya da yürüyüşü tercih ediyor. Bu durum, özellikle yaşlı ve hasta bireyler için büyük bir zorluk oluşturuyor.

GÖÇMENLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ

La Rinconada, sadece yerel halk için değil, diğer bölgelerden gelen göçmenler için de bir çekim merkezi.

Öyle ki bölgeden yaşayanların çoğunluğu daha sonradan farklı bölgelerden gelen insanlar.

Bu göçmenler arasında, birçok aile ve genç işçi yer alıyor. Altın madenlerinde çalışmak için buraya gelen insanlar, çoğunlukla tehlikeli koşullarda çalışmak zorunda kalıyorlar.

Madencilik endüstrisinde yaşanan kazalar, sıkça karşılaşılan bir durum.