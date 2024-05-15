Peru'da trans bireyler 'akıl hastası' statüsüne alındı Ülke genelinde trans bireyleri "akıl hastası" olarak sınıflandırılma kararı alan Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte "Toplumumuzu korumak adına akıl hastaları transları tedavi edip, topluma kazandıracağız" dedi.

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LGBT'ye karşı dünya ülkeleri tedbir almaya devam ediyor..

Bunlardan biri de Peru oldu.

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin imzaladığı kararname ile birlikte ülke genelinde trans bireyleri "akıl hastası" olarak sınıflandırılma kararı alındı.

"Tedavi edip topluma kazandıracağız"

Boluarte yaptığı açıklamada "Toplumumuzu korumak adına akıl hastaları transları tedavi edip, topluma kazandıracağız." ifadelerini kullanarak LGBT'lilere yönelik alınan yeni kararı duyurdu.

Psikolojik tedavi ücretsiz

Peru hükümeti bu kişilere ücretsiz psikolojik tedavi hizmeti verileceğini de duyururken bu hizmetlerin trans bireylerin yararına olacağı vurgulandı.

Hormon tedavisi de yapılacak

Peru Sağlık Bakanlığı, kararın ülkenin kamu sağlık hizmetlerinin "akıl sağlığına yönelik tıbbi bakımın tam kapsamını garanti edebilmesini" sağlamak için alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ayrıca trans bireylerin bu konuda destek almaları karşılığında sağlık sigortası talebinde de bulunabileceğini belirtti.

Diğer yandan bu bireylere ücretsiz olarak hormon tedavisi hizmeti de verilecek.