Peskov: Libya'daki Rus gruplardan haberimiz yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerinin hiçbir şekilde Libya’daki askeri süreçlerde yer almadığını, ülkede bulunduğu iddia edilen organize bir Rus gruptan haberdar olmadıklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Libya'yla ilgili bir açıklama geldi.

"RUSYA, LİBYA'DA HİÇBİR ASKERİ SÜREÇTE YER ALMIYOR"

Gazetecilere konuşan Peskov, askeri şirket Wagner grubunun Libya’ya mayın sevkiyatı yaptığı iddialarıyla ilgili bir soru karşısında, “Bu konuda bir bilgimiz yok. Rus askerleri hiçbir şekilde Libya’da, hiçbir askeri süreçte yer almıyor. Orada bulunabilecek herhangi bir organize Rusya vatandaşı grubuna dair bilgimiz yok” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD’nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı’nın Wagner grubunun BM ambargosunu hiçe sayarak Libya’ya mayın götürdüğü suçladığı bilgisi basında yer almıştı.

RUSYA'NIN LİBYA'DAKİ VARLIĞI

Bugün Libya topraklarının doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter, başta Rusya olmak üzere Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor. AP'den Maggie Michael'a göre, “Aralarında 25 pilot eğitmeninin de bulunduğu 600 ila 800 arasında Rus paramiliter, LUO milisleriyle aynı saflarda savaşıyor.