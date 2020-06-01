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    Peskov'un kızı Yelizaveta'dan Sarışınlar Günü paylaşımı

    Peskov'un kızı Yelizaveta'dan Sarışınlar Günü paylaşımı

    Aile arşivinde yer alan fotoğraflarını paylaşan Yelizaveta, orijinal sarışın olduğunu takipçilerine hatırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 12:52
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    Peskov'un kızı Yelizaveta'dan Sarışınlar Günü paylaşımı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı sık sık ülke medyasında haber oluyor.

    Peskov'un kızı Yelizaveta, Uluslararası Sarışınlar Günü nedeniyle aile arşivinden bazı fotoğraflarını paylaştı.

    DOĞAL BİR SARIŞIN...

    Yelizaveta, paylaşımına "Röfle veya başka herhangi renk açma işlemi yapmadan, doğal bir sarışın olduğumu bir kez daha hatırlatmak isterim" notunu düştü.

    BAKIM İPUÇLARINI PAYLAŞMAYA HAZIR

    Peskov'un kızı, saçlarını sağlıklı bir şekilde korumaktan gurur duyduğunu ve takipçileri ile yaptığı bakımla ilgili ipuçlarını paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

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