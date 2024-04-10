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Peter Higgs hayatını kaybetti

Peter Higgs hayatını kaybetti Büyük Patlama'dan (Big Bang) sonra maddenin nasıl oluştuğunu açıklamaya yardımcı olan "God particle" olarak da bilinen "Higgs bozonu" kavramını bulan Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs, 94 yaşında öldü..