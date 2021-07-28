Pfizer-BioNTech, 2021 aşı satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

BioNTech ile koronavirüs aşısı geliştirilmesi konusunda ortaklık yapan Pfizer, içinde bulunduğumuz yıla dair öngörüsünü paylaştı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in koronavirüsle mücadele çabaları doğrultusunda ürettikleri aşı, Türkiye dahil diğer bazı ülkeler tarafından kullanılıyor.

Pfizer, yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısının satışına dair tahminini yükseltti.

YÜZDE 28,8'LİK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Şirket, yüzde 28,8'lik artışla bu yıl 33,5 milyar dolar değerinde aşı satışı beklediğini açıkladı.

Aşının artan satış tahmininin bu yıl 2,1 milyar doz için imzalanan anlaşmalara dayandığı, ek sözleşmeler yapılması halinde miktarın artabileceği kaydedildi.

2022'DE DAHA FAZLA SATIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Pfizer ve BioNTech, bu yıl 3 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor.

ABD merkezli şirket, gelecekte koronavirüs aşısının üçüncü bir "güçlendirici" dozuna ihtiyaç duyulacağı yönündeki görüşünü paylaşarak, bunun 2022'de daha fazla aşı satışı anlamına geleceğini söyledi.

YÜZDE 50-50 ANLAŞMASI

Söz konusu şirket, olası bir takviye dozu için ağustos ayı başlarında acil kullanım izni başvurusunda bulunabileceğini kaydetti.

Aşının giderleri ve elde edilen kâr, Pfizer ve BioNTech arasında yüzde 50-50 oranında paylaşılıyor.