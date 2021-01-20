Pfizer - BioNTech'in aşısı, mutasyonlu koronavirüse karşı etkili bulundu

İlk olarak İngiltere'de görülen koronavirüs varyantıyla ilgili yeni bir çalışma yapıldı.

ABD merkezli Pfizer ile Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech tarafından ortak olarak üretilen aşının, koronavirüsün varyantına karşı etkili olduğu belirtildi.

B.1.1.7. olarak bilinen mutasyonlu virüsün, ilk olarak İngiltere'de Eylül 2020'de ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Virüsle ilgili bu gelişme, koronavirüs aşılarının etkinliği konusunda endişelere yol açmıştı.

MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSTE BÜYÜK FARKLILIKLAR GÖZLENMEDİ

Ancak biyolojik bilimler için açık erişimli bir ön baskı deposu olan bioRxiv'te yayınlanan bir araştırmaya göre, virüsün kendisiyle mutasyona uğramış hali arasında biyolojik olarak önemli bir farklılık bulunmuyor.

Laboratuvar tabanlı çalışma, mutasyonların aşılanan hastaların kanındaki antikorlar tarafından nötralize edildiğini gösteriyor.

UĞUR ŞAHİN'İN AÇIKLAMASI

CNBC'ye açıklama yapan Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının koronavirüsün varyantına karşı bağışıklık sağlamada etkili olduğundan emin olduklarını söylemişti. Söz konusu çalışma, Şahin'in açıklamasını doğruluyor.

Moderna ve AstraZeneca da aşılarının virüsün mutasyona uğramış versiyonuna karşı etkili olmasını beklediklerini bildirmişti.