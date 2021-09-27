Pfizer CEO’su Albert Bourla, hayatın 1 yıl içinde normale döneceğini söyledi

Koronavirüsün gidişatına yönelik değerlendirmelerde bulunan Pfizer CEO’su Albert Bourla, 1 yıl içinde hayatın normale döneceğini söyledi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, tüm dünyadaki normal yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Eğitimin yanı sıra ekonomik dengeleri de alt üst salgına karşı küresel çapta mücadele başladı.

Maske, temizlik ve mesafe uyarılarının yanı sıra, salgına karşı geliştirilen aşılar verilen mücadelede en büyük silah haline geldi.

Tüm dünyada aşılama çalışmaları devam ederken, koronavirüsün ne zaman sona ereceği ise merak konusu oldu.

Salgına karşı BionTech ile aşı geliştiren Pfizer şirketinin CEO’su Albert Bourla’nın ABC televizyonunda verdiği demeç dikkatleri üzerine topladı.

ABD'li ilaç devi Pfizer CEO'su Albert Bourla koronavirüsün gidişatına yönelik açıklamalarda bulunarak, “Bence 1 yıl içinde normal hayata geri dönebileceğiz.” ifadelerini kullandı.

“HAYATIMIZI AŞI OLMADAN YAŞAYABİLECEĞİMİZ ANLAMINA GELMİYOR”

Bourla açıklamalarına, “Bu, yeni varyantların ortaya çıkmayacağı ve hayatımızı aşı olmadan yaşayabileceğimiz anlamına gelmiyor.” sözleri ile devam etti.

MODERNA CEO’SU DA 1 YIL DEDİ

İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung’a geçen hafta konuşan Moderna CEO'su Stéphane Bancel de artan aşı üretimi ve tedariki sayesinde 1 yıl içerisinde koronavirüsün sona erebileceğini söylemişti.

İlaç şirketlerinde art arda yapılan normale dönüş açıklamaları, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA), Pfizer'in 65 yaş ve üstü ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için üçüncü doz koronavirüs aşılarını onaylamasının ardından geldi.