Pfizer ve BioNTech'in korona aşısı, İngiltere'de ocak ayında dağıtıma hazır olacak

Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs aşısının edinilmesi konusunda tarih verdi. Hancock, dağıtım için belirledikleri yöntemi paylaştı.

Dünya yeniden koronavirüs salgınının etkisine girerken, pandemiye karşı geliştirilen aşıların kullanımı bekleniyor.

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngitere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, ABD merkezli Pfizer ve Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan koronavirüs aşısının ülkeye ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını açıkladı.

Aşının dağıtımına ilişkin konuşan Hancock, ülke çapında aşı merkezlerinin kurulacağını belirtti.

EKSİ 70 DERECEDE SAKLANMASI GEREKİYOR

Hancock, aşı merkezlerinin İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından oluşturulacağını belirterek, aşının eksi 70 derecede depolanması gerektiğine dikkat çekti.

Tüm aşıların üretim sürecinin zor ve belirsiz olduğunu bildiklerini dile getiren Hancock, "Bu yüzden, NHS'den aşının üretilebileceği hızda dağıtıma hazır olmasını istedim." dedi.

DAĞITIM İÇİN 3 YOL

İngiliz bakan, ocak ayı sonuna kadar yapacakları koronavirüs aşı dağıtımını üç koldan gerçekleştireceklerini ifade etti.

Buna göre aşı dağıtımı, halktan oluşacak “topluluk ekipleri”, aşı istasyonları ve hastanelerde kurulacak aşı merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs kaynaklı 1 milyon 473 bin 508 vakanın görüldüğü İngiltere'de 54 bin 286 kişi hayatını kaybetti.