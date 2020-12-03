Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı

Belçika'daki tesislerde yükleme yapılan tırlar, aşıları ulaştırmak üzere yola çıktı. İngiltere Başbakanı Johnson, "Hayat baharda normale dönecek" dedi.

Koronavirüs salgını kaynaklı 1 milyon 600 bini aşkın vaka ve yaklaşık 60 bin ölümün yaşandığı İngiltere'de hükümet, Pfizer ve BioNTech'in ortak üretimi olan aşının sevkiyatına başladı.

AŞILAR BELÇİKA'DAN YOLA ÇIKTI

İngiliz düzenleyicilerin koronavirüs aşısına yeşil ışık yakmasının ardından tırlar, Belçika'nın Puurs şehrindeki Pfizer tesislerinden binlerce doz aşıyla birlikte ayrıldı.

"TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK TOPLU AŞILAMA"

Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Konutu 10 Numara'da konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Birleşik Krallık tarihindeki en büyük toplu aşılama programı başlamak üzere." dedi.

"HAYAT BAHARDA NORMALE DÖNECEK"

Başbakan Johnson, hayatın baharda normale döneceğinden emin olduğunu söyledi. AP ve Reuters, sevkiyattan fotoğraflar paylaştı.

40 MİLYON DOZ SİPARİŞİ

İngiltere, söz konusu şirketin aşısından 40 milyon doz sipariş verdi. Bu da 20 milyon insanın aşılanabilmesi anlamına geliyor.

BBC News'e konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk 800 bin dozun Pfizer'ın Belçika'daki tesislerinden gelecek hafta transfer edileceğini söylemiş, "2020 çok kötü geçti, 2021 daha iyi olacak." diye konuşmuştu.

"SALGINDA SONUN BAŞLANGICI"

BioNTech'in kurucu ortağı Türk bilim insanı Uğur Şahin, CNN International'a geliştirdikleri aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunun gerçekten pandeminin sonunun başlangıcı olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AŞIDA ÖNCELİK LİSTESİ

İngiltere'de bakımevlerindeki yaşlılar, onlara bakan kişiler, sağlık çalışanları ve diğer savunmasız kişiler koronavirüs aşısında öncelik listesinin başında olacak.