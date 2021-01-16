Pfizer ve BioNTech'ten, Avrupa'ya aşı tedarikini azaltma kararı

İki firmadan yapılan açıklamada, şubat ayının başına kadar olan süreçte aşı sevkiyatlarının etkileneceği belirtildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, aşı tedariki konusunda yeni bir adım attı.

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, 2021 yılı için 2 milyar dozluk yeni üretim hedefine ulaşmak için yoğun şekilde çalışıldığı vurgulandı.

AŞI SEVKİYATLARINI ETKİLEYECEK KARAR

Açıklamada, ulaşılabilir doz miktarı ve üretimini artırmak için imalat operasyonlarının yeniden ölçeklendirileceği belirtilerek, ek düzenlemenin otorite onaylarını talep edecek ilerleme ve işletmeye yönelik modifikasyonların yapılması gerektiği ifade edildi.

AVRUPA'YA TEDARİK GEÇİCİ OLARAK AZALTILACAK

Bu durumun geçici olarak ocak ayının sonundan şubat ayının başına kadar olan süreçte aşı sevkiyatlarını etkileyeceği belirtilerek, Avrupa'ya yapılan tedarikin geçici olarak azaltılacağı kaydedildi.