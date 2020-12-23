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    Pfizer/BioNTech’in aşısının adı, Comirnaty oldu

    Pfizer/BioNTech’in aşısının adı, Comirnaty oldu

    BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşının adı Comirnaty olarak açıklandı. İsmin; Covid-19, mRNA, topluluk ve bağışıklık kelimelerininin birleşiminden oluştuğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 03:10
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    BioNTech, Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının isminin Comirnaty olduğunu kamuoyuna duyurdu.

    BioNTech'ten yapılan açıklamada ismin Covid-19, mRNA (aşının içeriğinde bulunan taşıyıcı molekülün adı), topluluk (İngilizce: community) ve bağışıklık (İngilizce: immunity) kelimelerininin birleşiminden oluştuğu belirtildi.

    Şirket 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz aşının teminini hedeflediklerini açıkladı.

    Aşılar bin ila 5 bin doz aşı taşıyabilen soğuk hava kutuları içerisinde taşınacak. Şirketin bulunduğu Almanya'da aşı dağıtımı 25 dağıtım merkezi üzerinden 450 aşılama merkezine yapılacak.

    Pfizer/BioNTech’in aşısının adı, Comirnaty oldu #1

    "10 AYLIK SÜREÇTE HAZIRLANDI"

    BioNTech tıbbi araştırmalar yöneticisi ve şirketin kurucu ortağı Özlem Türeci basın toplantısında aşının hazırlanma sürecine ilişkin bilgiler paylaştı. Aşının "Işık Hızı" adlı 10 aylık bir proje sonucunda hazırlandığını belirten Türeci, aşının ilk faz denemelerinin 23 Nisan 2020 tarihinde başladığını söyledi.

    Pfizer/BioNTech’in aşısının adı, Comirnaty oldu #2

    YÜZDE 95 ETKİ GÖSTERDİ

    Türeci, 27 Temmuz'da ikinci faz denemelerine geçilen aşının yaklaşık 44 bin denek üzerinde yapılan üçüncü faz denemelerinde de yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiğini aktardı.

    Üçüncü faz denemelere katılan kişiler ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'den seçilirken bunların yüzde 40'ından fazlasının 65-85 yaşları arasında olduğu belirtildi.

    Pfizer/BioNTech’in aşısının adı, Comirnaty oldu #3

    YÜZDE 2'SİNDE BAŞ AĞRISI TESPİT EDİLDİ

    Aşının baş ağrısı ve yorgunluk gibi yan etkileri olduğu, uygulanan kişilerin yüzde 2'sinde baş ağrısı ve yüzde 3,8'inde yorgunluk görüldüğü kaydedildi. Bunun dışında ise aşının genel olarak iyi tolere edildiği ifade edildi.

    Aşının mRNA, şeker, tuz, lipitler ve zerk edilebilmesi için sudan oluştuğunu belirtildi.

    Pfizer/BioNTech’in aşısının adı, Comirnaty oldu #4

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