Pile - Yiğitler yolunu engelleme girişimi: KKTC'nin tavrı, Yunanistan'ı ve Rum kesimini rahatsız etti KKTC'nin kararlı duruşu, Kıbrıs'ın Rum tarafında moralleri bozdu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de suçlayıcı ifadeler kullanırken, yaşananların 'saldırı' olduğunu öne sürdü.

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AA & Ensonhaber

Pile-Yiğitler Yolu Projesi, Birleşmiş Milletler (BM) güçlerinin engelleme çabalarıyla karşılaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yolu hayata geçirmek üzere düğmeye basarken, iş makinelerine karşı dikenli teller çekildi. BM güçleri de Türk güvenlik güçlerinin karşısında duvar örmek istedi.

Pile'ye ulaşımı durdurmak istediler, KKTC müdahale etti

KKTC'den Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne ulaşımın kolaylaştırılması çalışmalarının sekteye uğratılmasına izin verilmedi.

BM Barış gücü kuvvetleri ile KKTC güvenlik güçleri arasında yaşanan gerilim sonrası iş makineleri duruma müdahale etti.

Miçotakis, Rum kesimiyle görüştü

KKTC'nin tavrı, hem Yunanistan'da hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) rahatsızlığa neden oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gelişmeler üzerine GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'i telefonla arayarak Rum kesimine desteğini iletti.

Kıbrıslı Türkleri suçladı

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Miçotakis, olayları çarpıtmaya çalışırken Kıbrıslı Türkleri suçladı:

Cumhurbaşkanı Hristodulidis'le görüştüm. Kendisine, Kıbrıslı Türklerin BM barış gücü üyelerine yönelik kabul edilemez saldırılarını onaylamadığımı ifade ettim.



Yunanistan ve Kıbrıs, uluslararası düzeyde uygun önlemleri almak için koordineli haldedir.

Yunan ve Rum basınının çarpıtması: Saldırdılar

Rum basını, BM askerlerine saldırı düzenlendiğini iddia etti. Benzer ifadeler, Yunan basınında da yer aldı.

Yaşananların "tek taraflı, yasa dışı" olduğu yönünde algı oluşturulmak istendiği görüldü.

Pile-Yiğitler Yolu Projesi başladı

Birleşmiş Milletler'in durdurmak istediği Pile-Yiğitler Yolu Projesi, BM Barış Gücü askerlerinin geri çekilmesiyle başladı.

Yol yapım çalışmalarının güvenliği polis tarafından sağlanacak. Yolun geçeceği güzergaha BM personeli ve araçlarının girişine izin verilmeyecek.

Ada'da yaşanan gerilim

KKTC'nin BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesi, dün sabah saatlerinden itibaren BM Barış Gücü askerlerince engellenmeye çalışıldı.

KKTC güvenlik güçlerinin, BM Barış Gücü askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son buldu.

KKTC: Geri dönüş yok

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, söz konusu projeden geri adım atmayacaklarının altını çizdi.

Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin son derece insancıl amaçlarla ve hiçbir art niyet olmadan hazırlandığını belirterek şöyle dedi:

Rum’un ve İngiliz üslerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak için böyle bir proje yapılmıştır.



Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak. Bu proje tamamen insani bir projedir ve hiçbir art niyet içermemektedir. Komployla karşı karşıyayız. BM bizi engellemeye çalışmasın. Bu yolu biz yapacağız. Bitmiştir. Kararlılığımızdan geri adım atmayacağız.