Piyasa değerleri güncellendi: İşte Süper Lig’de en değerli 10 futbolcu

- Trendyol Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.
- Güncellemeyle bazı oyuncuların değeri düştü, bazıları ise yükseldi.
- En değerli futbolcu 75 milyon euro ile Victor Osimhen oldu.
Transfermarkt, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden futbolcuların güncel piyasa değerlerini açıkladı.
Son güncelleme, ligdeki birçok oyuncunun değerinde önemli değişiklikler olduğunu ortaya koydu.
Değerlendirmede bazı tecrübeli isimlerin piyasa değerinde düşüş yaşanırken, bazı futbolcuların yükselişi dikkat çekti.
Güncellenen verilerle birlikte Süper Lig’in en yüksek piyasa değerine sahip 10 futbolcusu da netleşti.
İşte güncel listeye göre Süper Lig’in en değerli 10 oyuncusu…
EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCU
Victor Osimhen (Galatasaray) - 75 milyon euro
Jhon Duran (Fenerbahçe) - 32 milyon euro (-3 milyon euro)
Wilfried Singo (Galatasaray) - 28 milyon euro
Orkun Kökçü (Beşiktaş) - 25 milyon euro (-3 milyon euro)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 24 milyon euro (-1 milyon euro)
Leroy Sane (Galatasaray) - 23 milyon euro (-2 milyon euro)
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-1 milyon euro)
Edson Alvarez (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-2 milyon euro)
En-Nesyri (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-2 milyon euro)
Gabriel Sara (Galatasaray) - 20 milyon euro (-2 milyon euro)