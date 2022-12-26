PKK destekçilerinin gösterileri, Paris esnafını mağdur etti

Fransız başkentindeki esnaf, gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini söyledi. Gelirlerinin ciddi oranlarda düştüğünü söyleyen işletmeciler, "Paris'in imajına zarar veriyor" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris, PKK yanlılarının düzenlediği şiddetli protestolarla sarsıldı.

Silahlı saldırı sonrası sokakları dolduran örgüt destekçileri, sadece araçlara ve çevreye değil, geçtikleri güzergahlardaki işletmelere de zarar verdi.

PKK'lıların eylemleri, esnafı zorda bıraktı

PKK destekçilerinin ayrım göstermeksizin sağa sola saldırması, civardaki esnaf ve sakinleri mağdur etti.

Bölge sakinleri ve esnaf, olayların şokunu atlatamadıklarını ve maddi kayıplarının fazla olduğunu ifade etti.

"Vandalizme şahit olmak bizi üzdü"

İsmini vermek istemeyen Parisli bir kadın bölge sakini, Noel arifesinde başkentin sokaklarında böylesi şiddet ve vandalizme şahit olmanın kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

"Paris'in imajına zarar veriyor"

Yakındaki bir esnaf da PKK sempatizanlarının dükkanının yakınındaki araçları yakmaları nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirterek yaşananlar için "Paris'in imajına zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Esnaf, o günkü cirolarının şiddet olayları nedeniyle oldukça düşük geldiğini aktardı.

Esnaf: Ciro 20 bin eurodan 3 bin euroya düştü

Bir işletmeci, güzergahtaki tiyatro gösterilerinin iptal edilmesi, kafelerin kapalı kalması nedeniyle "büyük bedel ödediklerini" anlattı.

Diğer bir işletme sahibi de cumartesi düzenlenen gösteri nedeniyle iş yerini erken kapatmak zorunda kaldığını ve o günkü cirosunun 20 bin eurodan 3 bin euroya düştüğünü ifade etti.

İşletmeler günlerce kapalı olacak

Bir diğer bölge sakini de caddenin ve tahrip edilen yerlerin temizlenip tamir edilecek olması nedeniyle günlerce işletmesini kapatmak zorunda kalacak esnaflar olacağını söyledi.

Onlarca polis yaralandı

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, terör örgütü PKK destekçilerinin Paris'te yol açtığı şiddet olaylarında 31 polisinin yaralandığını açıklamıştı.

Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde 69 yaşındaki Fransız vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin 23 Aralık'ta etraftakilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Saldırganla ilgili ortaya çıkan ayrıntılar

AA'nın haberine göre, Fransız basınında adı "William M." olarak geçen şüphelinin olay yerinde gözaltına alınmıştı. Şüphelinin Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli olduğu belirtilmişti.

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve buradan bu ay çıktığı açıklanmıştı.

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