PKK, Suriye'nin kuzeyinde 1 yılda 182 masum insanı öldürdü

Suriye'nin kuzeyinde son 1 yılda sivillere yönelik 248 saldırı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristler, aralarında çocukların da bulunduğu 182 masum insani öldürdü, 767 kişiyi yaraladı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarla bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalışıyor.

Patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırıların Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerden arındırdığı ve bölge halkını huzura kavuşturduğu Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn gibi bölgelerde yoğunlaşması dikkat çekiyor.

1 YILDA 248 SALDIRI

Son bir yılda sivillere yönelik 248 saldırı gerçekleştiren teröristler, aralarında çocukların da bulunduğu 182 masum insani öldürdü, 767 kişiyi yaraladı.

Güvenlik uzmanları, yaptıkları değerlendirmede teröristlerin söz konusu saldırılarıyla sivilleri korkutmayı ve zorla yerlerinden ayrılmalarını sağlamayı amaçladığını belirtti.

ZAMANLAMA MANİDAR

Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde huzur ve istikrarı bozmak için gerçekleştirdiği saldırılarla TSK’nın bölgeye huzur getiren faaliyetlerini ve icra ettiği insani yardım çalışmalarını gölgelemeyi de amaçladığını belirten güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına da dikkat çekti.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün “yeni Kandil” yapmaya çalıştığı Sincar’a yönelik harekat söylemlerinin olduğu bir dönemde gerçekleştirilen saldırılarla örgütteki çözülmenin önüne geçmeyi amaçladığını belirten uzmanlar, olası Sincar harekatının örgütün sözde yöneticileri arasında büyük panik ve moral bozukluğu oluşturduğunu vurguladı.





