PKK/YPG, Suriye'de çocuk kaçırdı Terör örgütü, 16 yaşındaki kız çocuğunu silahlı eğitim için alıkoydu. Kaçırılan çocuğun, ailesiyle iletişimine izin verilmediği belirtildi.

AA

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Haseke ilinde 16 yaşındaki kız çocuğunu zorla alıkoydu.

İşgal altındaki Tel Temir beldesinde yaşayan V.A.K, teröristlerin silahlı kadrosuna dahil edilmek için kaçırıldı.

Terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediği belirtildi.

Çocuklara silahlı eğitim veriyorlar

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.

PKK/YPG'li teröristler, Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesinden 28 Ocak ve 11 Şubat tarihlerinde kız çocuğu S.A.M, 13 yaşındaki erkek çocuğu M.A.N. ve 15 yaşındaki erkek çocuğu B.N.N. ile Haseke'nin Malikiyye ilçesinden 16 yaşındaki erkek çocuğu A.F.H'yi, silahlı kadrosuna katmak için kaçırmıştı.

2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırdılar

Birleşmiş Milletler (BM), Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

Guterres: Son derece endişeliyim

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde şöyle demişti:

Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim.



Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)