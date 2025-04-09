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AA & Ensonhaber

Suriye yönetimi ve Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında 1 Nisan'da imzalanan anlaşma gereği Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini işgal eden PKK/YPG'li teröristleri taşıyan ikinci konvoy da kentten çıktı.

Fırat'ın doğusuna giden 60 araçlık bu konvoyda yaklaşık 500 terörist yer aldı.

Ellerinde PKK/YPG'ye ait paçavraları taşıyan teröristler Genel Güvenlik İdaresi'ne bağlı güçlerin himayesinde Halep'ten ayrıldı.

Teröristlerin çekilmesinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Teröristleri taşıyan ilk konvoy, 4 Nisan'da Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmişti.

BÖLGEYİ TERÖR ÜSSÜNE ÇEVİRDİLER

Devrik Baas rejimi 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini terör üssü olarak kullandı.

Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler esnaftan da vergi adı altında haraç topluyordu.

Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması birçok rapora yansıdı.

Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesine Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Halep'teki işgalini sürdüren teröristler geçen ayın başında devrik rejim unsurlarının sahil bölgesindeki saldırılarıyla eş zamanlı harekete geçerek Halep'te ordu güçlerine saldırı girişiminde bulunmuştu.

Rejimin yıkılmasının ardından PKK/YPG söz konusu mahallelere keskin nişancılar yerleştirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.