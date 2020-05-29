Polis cinayeti sonrası Ulusal Muhafızlar Minneapolis'te

ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletinde Vali Tim Walz, acil durum ilan ederek, olayları yatıştırmak için Ulusal Muhafızları bölgeye gönderdi.

Minnesota Valisi Walz, bir basın toplantısı ile eyalet genelinde acil durum ilan ettiğini ve eyaletin Ulusal Muhafız Birliğini aktive ettiğini duyurdu.

Eyaletin Minneapolis kentinde iki gündür devam eden protestolarla mücadelede bölge polisinin yetersiz kalması üzerine Ulusal Muhafızları harekete geçirdiğini söyleyen Vali Walz, "Personel ekipmanları tedarik etmek ve mevcut durumu iyileştirmek için bu kararı haldık." değerlendirmesini yaptı.

Asayişi sağlamak için Minnesota valisinin gönderdiği Ulusal Muhafızlar'ın, göstericilerle çatışmaya çekinen polisi koruması dikkat çekti.

"BARIŞÇIL PROTESTO" ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI

Protestoların kalabalıklaşması ve bazı bölgelerde yağmaya dönüşmesi üzerine yerel yöneticiler, halka sakinleşme ve barışçıl bir şekilde protestolarına devam etme çağrısında bulunmuştu.

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Çağrıların karşılık bulmaması üzerine valinin çareyi acil durum ilan etmekte ve Ulusal Muhafızları harekete geçirmekte bulduğu kaydedildi.

Yaşanan şiddet olayları ve diğer gelişmeler üzerine, bölgedeki otobüs ve hafif raylı sistemlerin de devre dışı bırakıldığı duyuruldu.

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PROTESTOLAR, DİĞER EYALETLERE DE SIÇRADI

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoların diğer bazı eyaletlere de sıçradığı bildirildi.

Memphis'te polis binasının dışında toplanan kalabalık, "Adalet yoksa barış da yok" şeklinde slogan atarken, Los Angeles'ta da protestocuların bir otoyolu kapattığı kaydedildi.